Суд изменил меру пресечения модели Судаковой на запрет определенных действий

18:33
Фото: instagram.com/fedra_kaczynski
Дзержинский районный суд изменил меру пресечения фотомодели Лилии Судаковой с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
По информации суда, нарушений условий содержания Судакова не допускала.
Согласно запрету определенных действий, обвиняемая может проживать как по месту регистрации, так и на территории Петербурга, также она может устроиться на работу.
"Сведений о наличии у Судаковой намерений скрываться, продолжить заниматься преступной деятельностью суду не представлено", – уточнили в пресс-службе.
Из запретов она не может общаться со свидетелями, потерпевшими, отправлять и получать посылки, бандероли, письма и телеграммы.
Конфликт между 25-летней Лилией Судаковой и ее мужем Сергеем Поповым произошел в ночь с 28 на 29 ноября 2020 года в квартире, расположенной на Гагаринской улице в Санкт-Петербурге.
В СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, модель ударила ножом в грудь своего мужа, который позже скончался.
Против Судаковой было заведено уголовное дело. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Сама девушка признала вину. Сообщалось, что суд отправил фотомодель под стражу до 28 января. В октябре 2021 года ее отпустили из СИЗО под домашний арест.
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