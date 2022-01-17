Суд изменил меру пресечения модели Судаковой на запрет определенных действий

Фото: instagram.com/fedra_kaczynski

Дзержинский районный суд изменил меру пресечения фотомодели Лилии Судаковой с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По информации суда, нарушений условий содержания Судакова не допускала.

Согласно запрету определенных действий, обвиняемая может проживать как по месту регистрации, так и на территории Петербурга, также она может устроиться на работу.

"Сведений о наличии у Судаковой намерений скрываться, продолжить заниматься преступной деятельностью суду не представлено", – уточнили в пресс-службе.

Из запретов она не может общаться со свидетелями, потерпевшими, отправлять и получать посылки, бандероли, письма и телеграммы.

Конфликт между 25-летней Лилией Судаковой и ее мужем Сергеем Поповым произошел в ночь с 28 на 29 ноября 2020 года в квартире, расположенной на Гагаринской улице в Санкт-Петербурге.

В СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, модель ударила ножом в грудь своего мужа, который позже скончался.

Против Судаковой было заведено уголовное дело. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Сама девушка признала вину. Сообщалось, что суд отправил фотомодель под стражу до 28 января. В октябре 2021 года ее отпустили из СИЗО под домашний арест.