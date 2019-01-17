Экс-глава "Алкогольной сибирской группы" подозревается в хищении 215,5 млн рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Бывшего руководителя "Алкогольной сибирской группы" Игоря Савельева заподозрили в мошенничестве на 215,5 миллиона рублей. Ходатайство следствия об аресте проходит В Тверском суде.

Савельева подозревают в попытке вывода активов акционеров ООО "Руско".

Следователь настаивает на заключении Савельева под стражу на два месяца. Прокурор же выступил за запрет определенных действий, передает ТАСС. Защита просит отпустить бизнесмена под залог в 5 миллионов рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.