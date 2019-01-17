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17:18

Следствие попросило арестовать экс-директора производителя "Пяти озер"

экономика

17:18

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего руководителя "Алкогольной сибирской группы" (АСГ) Игоря Савельева.

Заседание пройдет в Тверском суде, сообщает РИА Новости. В отношении Савельева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что руководитель компании Игорь Савельев задержан на 48 часов. Перед этим он заявил, прекращает трудовой контракт с АСГ. В компании отмечали, что причины задержания Савельева не связаны ни с бизнесом АСГ, ни с его деятельностью в качестве гендиректора компании.

Компания продолжила работу в обычном режиме. Продукция под брендами "Белая березка", "Хаски" и "Пять озер" производится на базе заводов "Омсквинпром" в Западной Сибири и "Рузский купажный завод" в Московской области.

экономика

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