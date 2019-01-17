Следствие попросило арестовать экс-директора производителя "Пяти озер"

Суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего руководителя "Алкогольной сибирской группы" (АСГ) Игоря Савельева.
Заседание пройдет в Тверском суде, сообщает РИА Новости. В отношении Савельева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что руководитель компании Игорь Савельев задержан на 48 часов. Перед этим он заявил, прекращает трудовой контракт с АСГ. В компании отмечали, что причины задержания Савельева не связаны ни с бизнесом АСГ, ни с его деятельностью в качестве гендиректора компании.
Компания продолжила работу в обычном режиме. Продукция под брендами "Белая березка", "Хаски" и "Пять озер" производится на базе заводов "Омсквинпром" в Западной Сибири и "Рузский купажный завод" в Московской области.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.