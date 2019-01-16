Производитель водки "Пять озер" продолжил работу штатно после задержания руководителя

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Производство на площадках компании "Алкогольная сибирская группа" не приостанавливалось после задержания гендиректора Игоря Савельева.

"Компания продолжает работать в штатном режиме. Задачи по бизнесу поставлены новому генеральному директору. Никаких трудностей не возникает", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы предприятия.

Ранее сообщалось, что руководитель компании Игорь Савельев задержан на 48 часов в рамках уголовного дела по четвертой части статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Новым гендиректором предприятия 16 января назначена действующий финансовый директор компании Елена Тябутова.

Продукция под брендами "Белая березка", "Хаски" и "Пять озер" производится на базе заводов "Омсквинпром" в Западной Сибири и "Рузский купажный завод" в Московской области.