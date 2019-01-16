Задержан гендиректор одного из крупнейших производителей водки

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Гендиректор российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев задержан. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.

Представитель компании сообщил, что накануне Савельев покинул московский офис, и его сопровождали правоохранители, однако это не связано с его работой.

По информации РБК, Савельев был задержан на 48 часов в рамках уголовного дела по четвертой части статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Временно исполнять обязанности гендиректора группы компаний стала финансовый директор Елена Тябутова, однако официально она пока не назначена. АСГ по итогам первого полугодия 2018 года стала четвертым по величине производителем водки в России.

Ранее 16 января ведущего специалиста департамента безопасности РЖД и начальников трех железнодорожных станций обвинили во взяточничестве.