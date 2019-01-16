Задержан гендиректор одного из крупнейших производителей водки

Гендиректор российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев задержан. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Представитель компании сообщил, что накануне Савельев покинул московский офис, и его сопровождали правоохранители, однако это не связано с его работой.
По информации РБК, Савельев был задержан на 48 часов в рамках уголовного дела по четвертой части статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
Временно исполнять обязанности гендиректора группы компаний стала финансовый директор Елена Тябутова, однако официально она пока не назначена. АСГ по итогам первого полугодия 2018 года стала четвертым по величине производителем водки в России.
Ранее 16 января ведущего специалиста департамента безопасности РЖД и начальников трех железнодорожных станций обвинили во взяточничестве.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.