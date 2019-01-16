Сотрудников РЖД обвинили во взяточничестве

Ведущего специалиста департамента безопасности РЖД и начальников трех железнодорожных станций обвинили в получении взяток за нелегальное увеличение срока службы грузовых вагонов.
К ответственности привлечено восемь человек. Следственный комитет (СК) сообщил, что уголовные дела в отношении двух взяткодателей направлены в суд. Остальные обвиняемые в ближайшее время ознакомятся с материалами дела.
По данным следствия, представители нескольких компаний – собственников подвижных железнодорожных составов вместо утилизации грузовых вагонов, отслуживших свой срок, через бывшего сотрудника ремонтного депо РЖД передавали взятки начальникам железнодорожных станций "Азарово", "Тихонова Пустынь", "Перспективная" за изготовление поддельных документов по увеличению срока их службы. Общий размер взяток превысил миллион рублей.
Следователи установили местонахождение 500 незаконно использованных грузовых вагонов. Все обвиняемые сейчас находятся в СИЗО. Их имущество арестовано.
Накануне были задержаны глава администрации поселения Кокошкино в ТиНАО Константин Вагин и предприниматель Сергей Хвалин.
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