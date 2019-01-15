Главу поселения в ТиНАО задержали за взятку в 2,5 миллиона рублей

Главу администрации поселения Кокошкино в ТиНАО Константина Вагина и предпринимателя Сергей Хвалин задержали по делу о коррупции, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, преступление было совершено в декабре 2017 года, когда Вагин находился в должности заместителя главы администрации поселения Краснопахорское, сообщает Агентство "Москва". Он получил взятку от Хвалина за общее "покровительство" в размере 2,5 миллиона рублей при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией поселения.

Уголовные дела возбуждены как против госслужащего, так и в отношении бизнесмена. Преступление раскрыто сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России при взаимодействии с правительством Москвы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.