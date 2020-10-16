Мосгорсуд вдвое сократил срок наказания бывшему вице-президенту "Росгосстраха"

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Мосгорсуд сократил с восьми до четырех лет колонии срок наказания бывшему вице-президенту группы "Росгосстрах" Сергею Хачатурову, сообщает Агентство "Москва".

Мосгорсуд отменил приговор Дорогомиловского районного суда по статье "Легализация денежных средств" и прекратил уголовное преследование по данной статье в связи с отсутствием состава преступления с признанием за ним права на реабилитацию.

Действия Хачатурова были переквалифицированы со статьи "Присвоение" на "Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения", а также с части 4 статьи "Мошенничество" на пункты "а" и "б" части 2.

По совокупности преступлений Хачатурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Аналогичное решение вынесено в отношении бывшего акционера "Росгосстрах банка" Надежды Клепальской. Наказание Клепальской изменили на условное сроком на три года, она была освобождена в зале суда.

В конце июля Хачатурова и Клепальскую приговорили к восьми и шести годам колонии соответственно. Их задержали весной 2018 года.

По данным следствия, подсудимые похищали средства ПАО "Росгосстрах" через принадлежащую Хачатурову компанию. Ущерб оценили в сумму, превышающую 8 миллиардов рублей.