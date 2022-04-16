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Происшествия

06:03

В Иркутске арестованы подозреваемые в похищении нескольких человек

судыпроисшествиярегионы

Фото: irk.sledcom.ru

В Иркутске арестованы четверо молодых людей, которых подозревают в похищении нескольких человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, 5 апреля злоумышленники схватили девушку возле одного из домов, силой посадили ее в автомобиль, удерживали и перевозили по территории района. Затем в рабочем поселке Маркова они избили другую девушку, заставили ее испачкать лицо зеленкой и отпустили.

"По горячим следам сотрудники полиции задержали злоумышленников. Ими оказались местные жители в возрасте 18–19 лет. Установлена причастность обвиняемых еще к двум аналогичным эпизодам похищений граждан", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что по месту жительства данных молодых людей провели обыски, в ходе которых изъяли оружие, балаклавы, банковские карты и мобильные телефоны.

Суд в Иркутске избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленники арестованы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержали двух женщин, которые похитили трех человек и два года удерживали их ради присвоения пенсий.

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