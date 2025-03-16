NBC: калифорнийцу присудили компенсацию 50 млн долларов из-за горячего чая в Starbucks

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Жителю Калифорнии Майклу Гарсии, работавшему водителем в службе доставки, присудили выплату в 50 миллионов долларов в качестве из-за халатного обращения работников заведения компании Starbucks с горячим чаем, передает телеканал NBC.

Мужчина подал в суд на заведение после того, как в феврале 2020 года, когда он приехал забрать заказ в Лос-Анджелесе, горячий напиток пролился ему на колени, а крышка одного из напитков отскочила.

Согласно данным СМИ, Гарсия получил ожоги третьей степени и перенес две операции по пересадке кожи. Адвокаты пострадавшего утверждают, что сотрудник, который готовил заказ, не закрепил должным образом напиток в подставке для стаканов.

В результате решение о присуждении компенсации мужчине приняли присяжные. Однако Starbucks выразила несогласие и заявила о намерении подать апелляцию.

"Мы считаем присужденную компенсацию чрезмерной", – пояснили в компании.

В ответ на это адвокат пострадавшего заявил, что никакие деньги не смогут компенсировать неизгладимый катастрофический ущерб, который был нанесен Гарсии.

Ранее в СМИ писали, что россиянин отсудил у своей начальницы 50 тысяч рублей в качестве компенсации. В исковых требованиях он уточнил, что руководительница звонила ночью с вопросами и указаниями по поводу следующего рабочего дня. Вследствие у пострадавшего с женой якобы начались проблемы с зачатием ребенка.

Однако позже Дзержинский суд Перми опроверг эту информацию, заявив, что иск не поступал и не рассматривался. Более того, в инстанции заявили, что на фотографии иска, ранее опубликованной в Сети, имеется странный оттиск печати инстанции, который не соответствует действительному.