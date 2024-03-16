Суд приговорил убийцу разработчика вакцины "Спутник V" к 14 годам колонии особого режима

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Хорошёвский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии особого режима Алексея Змановского, которого обвиняют в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

"Змановскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", – заявил собеседник агентства.

Кроме того, Змановскому вменили штраф в размере 80 тысяч рублей.

Убийство произошло 2 марта в квартире жилого дома на улице Рогова в Москве. В ходе конфликта 29-летний молодой человек задушил ремнем 47-летнего хозяина этой квартиры. После этого убийца скрылся с места происшествия.

Сотрудники Следственного комитета в кратчайшие сроки нашли подозреваемого. Во время допроса он признал свою вину. В ведомстве уточнили, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.