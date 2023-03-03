Один из разработчиков вакцины "Спутник V" убит в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства в Москве одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщает ТАСС.



Уточняется, что Ботиков являлся старшим научным сотрудником Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Хорошевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), сообщается в официальном телеграм-канале столичного Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 2 марта этого года в квартире жилого дома на улице Рогова в Москве. Во время конфликта 29-летний молодой человек задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры, после чего скрылся с места происшествия.

Следствие оперативно определило местонахождение убийцы. Во время допроса он признал вину, после этого следствие ему предъявило обвинение. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

В ведомстве добавили, что следствие в ближайшее время будет ходатайствовать перед судом об избрании молодому человеку меры наказания в виде заключения под стражу. В данный момент СК собирает и закрепляет доказательственную базу.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух местных жителей с признаками насильственной смерти.

Предварительно установлено, что вечером 2 марта на Школьной улице в Славянске-на-Кубани между мужчинами 65 и 37 лет произошла ссора на бытовой почве.

В ходе конфликта пенсионер поджег иномарку своего оппонента, а также дважды выстрелил в него из ружья. При этом в ответ он получил колотое ранение в грудь. От полученных повреждений оба мужчины скончались на месте.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!