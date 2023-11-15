Блогер Кац может получить новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Фото: youtube.com/Max_Katz (Максим Кац признан иноагентом в РФ)

Блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) могут обязать выплатить новый штраф на сумму до 50 тысяч рублей за то, что он не указал статус иностранного агента в своих постах в соцсетях. Соответствующие материалы о правонарушении поступили в Хорошёвский суд столицы.

"Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 в отношении Каца М. Е. Дата рассмотрения не назначена", – передает РИА Новости сообщение суда.

Ранее суд оштрафовал Каца на 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности о деятельности иностранного агента.

В июле прошлого года Минюст РФ внес блогера Максима Каца в реестр физических лиц-иноагентов. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках значится Украина.

Кроме того, в конце августа Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к 8 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ.



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