Суд в Москве взял под стражу фигурантов по делу о мошенничестве с квартирой ветерана ВОВ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы вынес приговор фигурантам по делу о мошеннических действиях с квартирой ветерана Великой Отечественной войны, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал Рахмана, Эльмиру и Елену Гусейналыевых виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Рахман Гусейналыев получил четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Эльмира и Елена Гусейналыевы получили по три года заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщин взяли под стражу в зале суда.

По данным СМИ, 93-летняя москвичка, страдающая деменцией, проживала в квартире на Сторожевой улице в Москве. Гусейналыев присел к ней на скамейку на улице и завел беседу, после чего с женой Еленой и дочерью Эльвирой пришел к пенсионерке в гости с подарками.

Они сделали совместное фото и расставили снимки по всей квартире, чтобы в случае, если пенсионерка вдруг забудет, кто эти люди, убедить ее, что они знакомы. Кроме того, злоумышленники расставили по всей квартире камеры наблюдения, чтобы контролировать, чем занимается пенсионерка.

Злоумышленники убедили пенсионерку, что она якобы потеряла паспорт, и уговорили получить новый. После они все вместе пошли к нотариусу и оформили дарственную. Спустя время пенсионерка рассказала соседям о произошедшем, которые вызвали полицию.

Ранее телефонные мошенники под видом правоохранительных органов обманули 69-летнюю жительницу Московской области и похитили у нее свыше 13 миллионов рублей. Они позвонили ей и ввели в заблуждение, заявив о якобы обязательной необходимости смены кадастрового номера принадлежащей ей квартиры.

В результате женщина продала недвижимость и вырученные от сделки деньги перевела на счет 50-летнего мужчины из Челябинской области. Он уже находится под стражей.