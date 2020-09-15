СМИ назвали имя нового адвоката Ефремова

15:51
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Новым адвокатом Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП станет Роман Филиппов. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По данным издания, Филиппов будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. При этом официального подтверждения данной информации пока нет. Отмечается, что юрист имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.
Накануне адвокат Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов окончательно отказался от работы с ним. После вынесения приговора актер заявил, что защитник его "подставил".
Работу Пашаева также раскритиковали в министерстве юстиции РФ. Ведомство направило в адвокатские палаты представление о лишении юриста статуса адвоката. Также административное производство открыли против адвоката потерпевших Александра Добровинского.
Пресненский районный суд Москвы осудил актера Михаила Ефремова на 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.
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