Омбудсмен Москвы рассказала о состоянии Ефремова в СИЗО

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила в СИЗО Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре столицы. Она отметила, что жалоб на здоровье у актера нет, стресс у него проходит, а условия содержания отличные.

"Стресс после помещения в следственный изолятор у него проходит. Ефремов отмечает, что с сокамерниками у него хорошие отношения. Они посвящают его во все тонкости пребывания в СИЗО. На здоровье он также не жалуется, питанием доволен", – рассказала Потяева.

Она также добавила, что актер продолжает заниматься в камере своей профессиональной деятельностью и зачитывает сокамерникам литературные произведения.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала, что Ефремова перевели в постоянную четырехместную камеру с холодильником и телевизором.

Также племянница актера Ольга Ефремова рассказала, что ее дяде разрешено встречаться в следственном изоляторе только с адвокатами. При этом ему можно носить передачи до 30 килограммов в месяц.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Защита артиста обжаловала приговор.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.