Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов в Москве

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации, сообщает РИА Новости. Он заключен под стражу на срок до 11 сентября.

По данным следствия, вечером 10 июля 46-летний Дмитрий Перевозчиков зашел в помещение микрофинансовой компании на Кожевнической улице и выстрелил в 51-летнюю сотрудницу. От полученных ран она скончалась на месте.

Позднее злоумышленника задержали в подмосковной Балашихе. Во время допроса он полностью признал вину, объяснив свои действия желанием разжиться деньгами. Следователи установили, что до этого Перевозчиков занял у этой организации 30 тысяч рублей, до конца их так и не вернув.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве предъявили обвинение. 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия.

