Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов в Москве

17:34
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации, сообщает РИА Новости. Он заключен под стражу на срок до 11 сентября.
По данным следствия, вечером 10 июля 46-летний Дмитрий Перевозчиков зашел в помещение микрофинансовой компании на Кожевнической улице и выстрелил в 51-летнюю сотрудницу. От полученных ран она скончалась на месте.
Позднее злоумышленника задержали в подмосковной Балашихе. Во время допроса он полностью признал вину, объяснив свои действия желанием разжиться деньгами. Следователи установили, что до этого Перевозчиков занял у этой организации 30 тысяч рублей, до конца их так и не вернув.
Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве предъявили обвинение. 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия.
"Московский патруль": сотрудницу офиса микрозаймов застрелили в Москве
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