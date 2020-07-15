В Москве арестован предполагаемый серийный отравитель Мамиконян

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Владимира Мамиконяна, которого подозревают в разбойном нападении на человека в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мамиконяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ ("Разбой")", – сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Мужчина арестован на срок до 12 сентября.

Ранее сообщалось, что при задержании у Владимира Мамиконяна обнаружили бутылки с алкоголем и восемь таблеток азалептина. Полиция разыскивала мужчину после обращения 21-летнего приезжего.

Он сообщил, что гулял на Чистых прудах, где и пересекся с подозреваемым. Мамиконян предложил новому знакомому выпить, после чего ограбил. Молодой человек очнулся позже с отравлением.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают, был ли Владимир Мамиконян причастен к другим подобным преступлениям.

Ранее в июле столичные полицейские задержали приезжего мужчину, который подозревается в разбое в Москве. Опоив другого человека, злоумышленник похитил золотую цепочку и мобильный телефон.

