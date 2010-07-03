Семья Шестуна обжаловала решение об изъятии имущества

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Семья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна обжаловала решение Красногорского суда, который удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества на сумму 10 миллиардов рублей. Об этом заявила жена бывшего чиновника Юлия Шестун, передает ТАСС.

"Сегодня истекает срок подачи апелляции, а участники процесса, естественно, не намерены соглашаться с решением суда первой инстанции, они уже подали все необходимые бумаги. Подали документы и представители нашей семьи, которых лишают единственного жилья", – сказала она.

17 января Генеральная прокуратура подала иск в Красногорский суд Московской области об изъятии в доход государства имущества Шестуна на 10 миллиардов рублей. Иск подан к Шестуну и еще 35 соответчикам. В исковом заявлении упоминаются около 700 объектов недвижимости, автомобили, мотоциклы, речной транспорт, элитные часы.

8 апреля суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял имущество в доход государства. В начале мая прокуратура заявила, что за месяц супруга передала Шестуну в СИЗО почти 30 килограммов еды. Сам экс-чиновник утверждает, что это "откровенная ложь".

По информации прокуратуры, Шестун является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Также в его пользовании находится домовладение и земельный участок площадью 17 гектаров, 22 автомобиля почти на 27 миллионов рублей.