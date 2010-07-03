Суд продлил арест экс-главе Серпуховского района

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Шестуна меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июня 2019 года", – сказала судья. Решение суда также поддержали Следственный комитет и прокуратура.

Согласно версии следствия, Шестун в 2008–2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету достиг 64 миллионов рублей. Его задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации.

Чиновник свою вину не признает. Шестун утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.

Ранее суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. Объекты, по данным прокуратуры, принадлежали самому Шестуну или были оформлены на аффилированные с ним лица и компании.