"Голодающий" Шестун за месяц получил от жены 27 килограммов еды – прокуратура

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Представители прокуратуры заявили, что бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун не голодает, а, наоборот, обильно питается. По данным ведомства, за месяц супруга передала ему в СИЗО почти 30 килограммов еды, сообщает РИА Новости. Сам экс-чиновник утверждает, что это "откровенная ложь".

По словам прокурора Степана Тюковкина, Шестун пытается повлиять на суд, сообщая, что якобы голодает и из-за этого может умереть. "На самом деле, никакую голодовку он не соблюдает, а активно питается в СИЗО", – заверил Тюковкин в Басманном суде Москвы.

Как считают представители следствия и прокуратуры, защита экс-главы Серпуховского района распространяет ложные слухи о голодовке, чтобы смягчить Шестуну меру пресечения. Запросив в СИЗО, где содержится бывший чиновник, информацию о передачах, прокуратура установила, что в период с 19 марта по 14 апреля обвиняемый получил "шесть передач, в основном с непродуктивным содержанием: сигареты, носки, одежда, кофе в зернах, шиповник". При этом, по словам прокурора, параллельно, Шестун "подговорил сокамерников, чтоб они получали за него" продукты.

В частности, по данным прокуратуры, сокамернику экс-главы Серпуховского района Андрею Сергееву от жены и дочери Шестуна поступали продуктовые посылки. В них были чернослив, курага, сыр, шоколадки и сырокопченая колбаса, уточнил Тюковкин. Он добавил, что семья Шестуна передала его сокамернику "27 килограммов продуктовых посылок". Сам обвиняемый, который участвовал в заседании по видеосвязи из "Матросской тишины", опроверг слова прокурора и пообещал после 9 мая ужесточить голодовку и отказаться от воды.

По словам представителей защиты, Шестун голодает уже более 80 дней.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Согласно версии следствия, Шестун в 2008–2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей.

Свою вину Шестун не признал. Он настаивает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно.

Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что у Шестуна есть имущество на сумму около десяти миллиардов рублей. Кроме того, по информации ведомства, бывший чиновник является владельцем 676 объектов, из которых 565 – участки, оформленные на подконтрольные ему 40 юрлиц. Помимо этого, ему принадлежит 22 машины и две базы отдыха на 274 миллиона рублей.

8 апреля Красногорский городской суд Московской области постановил изъять в пользу государства имущество Шестуна на сумму десять миллиардов рублей.