Коллеги свидетеля по делу Ефремова заявили, что он работал в день аварии

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда столицы

Андрей Гаев, который дал показания в качестве свидетеля по делу Михаила Ефремова, в день ДТП был на работе и не брал увольнительную. Об этом сообщили его коллеги на заседании Пресненского суда Москвы.

Отмечается, что в суде выступили четверо коллег Гаева, который в период с 2015 по 2020 год работал грузчиком в торговом доме "Рублевский" в поселке Рублево за МКАД. По их словам, на территории объекта действует пропускной режим, поэтому выход сотрудников за ее пределы фиксируется на вахте, а также начальниками, чьи работники должны подписать увольнительные на выход.

"Если человек не вышел на работу, то мы докладываем об этом начальству, чтобы не возникало проблем. Работники торгового дома в свободное время находятся в комнате отдыха. На территории у нас пропускной режим, без увольнительной нельзя пройти. В июне месяце Гаев ко мне не подходил и не просил увольнительную", – цитирует дежурного мастера Виктора Краевского РИА Новости.

Кроме того, грузчик Алексей Умургалиев, который часто работал в компании Гаева, не смог вспомнить, выходил ли тот с ним на смену в день аварии. Однако он отметил, что если бы один из бригады решил отлучиться, ему пришлось бы искать замену. Помимо этого, в ходе заседания был представлен табель рабочей смены, где не оказалось записей об отсутствии или замене Гаева другим грузчиком в день ДТП.

Также в ходе процесса по делу Ефремова слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте аварии, рассказывали, что артист выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания.

Ранее сообщалось, что Александр Кобец, обвиняемый в лжесвидетельстве на процессе о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не признал вину в суде.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.