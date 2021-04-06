Добровинский прокомментировал передачу в суд дела лжесвидетелей ДТП с Ефремовым

13:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Адвокат Александр Добровинский заявил в диалоге с Москвой 24, что люди, давшие свидетельские показания по делу о ДТП с участием Ефремова, являются лжесвидетелями и скоро будут выявлены те, кто нашел этих людей.
"Сразу после того, как мы вышли из зала суда после дачи свидетельских показаний, я сказал, что эти люди являются лжесвидетелями", – заявил Добровинский.
Адвокат отметил, что скоро будут выявлены люди, которые нашли этих свидетелей, а также то, какое вознаграждение они за это получили.
"Кроме того, в прениях я просил вынести частное определение по поводу лжесвидетелей на этом процессе. Мне приятно, что мои слова были услышаны, и я думаю, что скоро мы узнаем, кто нашел этих свидетелей и сколько им заплатили", – прокомментировал адвокат Александр Добровинский.
Ранее сообщалось, что трое свидетелей по делу Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом. Речь идет об очевидцах, которых адвокат Ефремова пригласил в суд. Двое из свидетелей заявили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.
Анастасия Павелко, Наталья Лоскутникова
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