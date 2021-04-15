Украинский суд арестовал 12 российских самолетов

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Украинский суд наложил арест на 12 самолетов российской авиакомпании из-за перевозки пассажиров в Крым через пункт пропуска "Симферополь-авиа", сообщает РИА Новости.

Название авиакомпании не приводится. По данным следствия, с 2019 года этот перевозчик использовал 12 самолетов марок Boeing и Airbus для перевозки пассажиров с нарушением международного и украинского законодательства.

В пресс-службе украинской прокуратуры Крыма заявили, что перелеты иностранных авиакомпаний на временно оккупированную территорию Крыма рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, а также как действия, подрывающие суверенитет Украины, и как нарушение законодательства Украины.

Отмечается, что это влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятком держав. В частности, речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Афганистане, Сирии, КНДР, Кубе, Судане и Палестине.

