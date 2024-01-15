Суд признал законным отказ заочно арестовать основателя "Тануки"

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Андрей Титов

Мосгорсуд признал законным отказ заочно арестовать основателя "Тануки" Александра Орлова. Бизнесмен является главным фигурантом дела о злоупотреблении доверием.

"Судом отклонено представление прокуратуры на решение суда первой инстанции, которым ранее было отказано в удовлетворении ходатайства следствия об избрании Орлову меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", – передает ТАСС сообщение суда.

Орлова подозревают в причинении имущественного ущерба посредством обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда.

В свою очередь, адвокат бизнесмена Владимир Подолин сообщил, что сумма ущерба по делу составляет 20 миллионов рублей. Он, по словам защитника, уже погашен.

Подолин также рассказал, что обвиняемый узнал об уголовном деле в отношении него через СМИ. Следователь якобы не ознакомил адвокатов с материалами дела. Орлов, по словам защитника, готов приехать в Москву в любое время и дать показания.



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