Семеро финансистов ИГ арестованы в столице

Арест семерых обвиняемых в финансировании запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" 14 декабря санкционировал Черемушкинский суд столицы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирэну Козаеву.

В отношении И.Саадаева, М.Байсаровой, И.Мусаева, Л.Саидовой, С.Байсарова и С.Рамазанова суд прислушался к следствию и заключил их под стражу до 21 января. А вот обвиняемую А.Бабан до этой же даты отправили под домашний арест.

Наказание по предъявленному им обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.

По данным спецслужб, с 2016 года обвиняемые перевели террористам свыше 38 миллионов рублей. Они вынуждали людей вынуждали расстаться с деньгами под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. По факту средства получали и обналичивали так называемые "благотворительные фонды" "Мухаджирун" и "Сальсабиль", которые затем спонсировали террористов.

11 декабря на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана у подозреваемых провели обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты значительное количество банковских карт, задействованных в финансировании терроризма, экстремистская литература, инструкции для приобретения экипировки.

Накануне суд арестовал одного из семи участников подпольной сети, обвиняемой в сборе денежных средств для "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусра" (экстремистские организации, обе запрещены в РФ).