Задержанным финансистам ИГ предъявили обвинение

13 декабря, 11:30
Фото: youtube.com
Следователи столичного главка СК России предъявили обвинение семерым участникам подпольной сети, которые занимались сбором денежных средств для террористических организаций, запрещенных в России. Об этом сообщила пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы Ирэна Козаева.
"В Черемушкинский суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении семерых обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Судебные заседания начнутся в ближайшее время", – сказала Козаева, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что ФСБ пресекла деятельность группировки, финансировавшей под видом благотворительности деятельность боевиков запрещенных в РФ международных террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра".
Всего были задержаны семь человек. По данным ФСБ, за период с 2010 года подозреваемые перевели более 38 миллионов рублей на счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе запрещенных в РФ организаций.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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