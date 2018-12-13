Задержанным финансистам ИГ предъявили обвинение

Следователи столичного главка СК России предъявили обвинение семерым участникам подпольной сети, которые занимались сбором денежных средств для террористических организаций, запрещенных в России. Об этом сообщила пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы Ирэна Козаева.

"В Черемушкинский суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении семерых обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Судебные заседания начнутся в ближайшее время", – сказала Козаева, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла деятельность группировки, финансировавшей под видом благотворительности деятельность боевиков запрещенных в РФ международных террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра".

Всего были задержаны семь человек. По данным ФСБ, за период с 2010 года подозреваемые перевели более 38 миллионов рублей на счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе запрещенных в РФ организаций.