В Москве арестован участник подпольной сети по сбору средств для ИГ

Фото: СК РФ

Черемушкинский суд Москвы арестовал одного из семи участников подпольной сети, обвиняемой в сборе денежных средств для "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусра" (экстремистские организации, обе запрещены в РФ).

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Байзарова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 21 января 2019 года", – рассказали в суде ТАСС. В ближайшее время суд определит меру пресечения остальным обвиняемым.

Ранее сообщалось о задержании группы лиц, оказывавших финансовую поддержку боевикам ИГ и "Джебхат ан-Нусры". Спецоперации при участии ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии проводились в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

По данным ФСБ, с 2010 года подозреваемые перевели на счета боевиков более 38 миллионов рублей. Злоумышленники вводили в заблуждение своих жертвователей, заявляя, что собирают деньги на благотворительность и строительство мечетей.

