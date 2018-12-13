В Москве арестован участник подпольной сети по сбору средств для ИГ

13 декабря, 16:30
Фото: СК РФ
Черемушкинский суд Москвы арестовал одного из семи участников подпольной сети, обвиняемой в сборе денежных средств для "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусра" (экстремистские организации, обе запрещены в РФ).
"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Байзарова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 21 января 2019 года", – рассказали в суде ТАСС. В ближайшее время суд определит меру пресечения остальным обвиняемым.
Ранее сообщалось о задержании группы лиц, оказывавших финансовую поддержку боевикам ИГ и "Джебхат ан-Нусры". Спецоперации при участии ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии проводились в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии.
По данным ФСБ, с 2010 года подозреваемые перевели на счета боевиков более 38 миллионов рублей. Злоумышленники вводили в заблуждение своих жертвователей, заявляя, что собирают деньги на благотворительность и строительство мечетей.
ФСБ выявила подпольную сеть по сбору средств для ИГ
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