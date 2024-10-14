Суд в Москве заочно приговорил украинскую телеведущую Соколову к 8 годам колонии

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев (Янина Соколова внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд в Москве заочно назначил 40-летней украинской телеведущей Янине Соколовой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) восемь лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Украинку признали виновной по статье "Публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды". Сейчас телеведущая находится в международном розыске. Она заочно арестована в России.

По решению суда ее также лишили права заниматься администрированием сайтов сроком на 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

В 2023 году МВД РФ объявило в розыск Соколову. Правоохранители обратили внимание на призывы телеведущей убивать "русских людей по национальному признаку", которые она опубликовала в августе 2022 года.

