Суд в Москве приговорил к 11 годам колонии мужчину, застрелившего жену на парковке

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве суд признал Николая Грубняка виновным в убийстве собственной жены на парковке и назначил ему наказание в виде 11 лет колонии. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По информации следствия, 3 декабря 2022 года на парковке неподалеку от дома на Вешняковской улице мужчина четыре раза выстрелил в свою 30-летнюю жену, которая находилась в тот момент в салоне Peugeot. От полученных ранений женщина скончалась на месте. По данным суда, Грубняк использовал для убийства супруги револьвер, который он переделал из сигнального в огнестрельный.

Убитая была моложе супруга на 35 лет. Как сообщают знакомые, которые хорошо знали пару, они часто конфликтовали на почве ревности. По предварительным данным, за несколько дней до произошедшего инцидента женщина заявила Грубняку, что хочет расстаться с ним.

По итогу, в понедельник, 14 августа, суд признал виновным Грубняка в убийстве супруги и незаконном хранении оружия. Ему назначили по решению суда 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, от него также потребовали выплатить 1 миллион рублей в качестве возмещения морального ущерба брату погибшей.

Ранее, тела трех бездомных нашли на подземной парковке жилого дома на юго-западе Москвы. Видимых телесных повреждений на погибших не обнаружили.

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