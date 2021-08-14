Главврач больницы в Северной Осетии отправлен под домашний арест

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Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он заключен под домашний арест до 8 октября 2021 года.

Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Девять из них умерли, пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом. Позднее скончались еще два пациента.