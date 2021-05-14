В США вынесли приговор бывшему спецназовцу за шпионаж в пользу РФ

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Суд в США приговорил отставного американского спецназовца Питера Рафаэля Дзибински Деббинса к 15,8 года лишения свободы. Уточняется, что его признали виновным в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По информации издания, обвинение требовало приговорить 46-летнего Дзибински Деббинса к 17 годам лишения свободы. В свою очередь, сторона защиты добивалась для него пятилетнего срока.

Ранее сообщалось, что Питер Рафаэль Дзибински Деббинса признался в работе на российскую разведку.

Отмечалось, что он признал вину в "сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки". В ведомстве уточнили, что целью работы спецназовца было предоставление спецслужбам России информации о национальной обороне США.