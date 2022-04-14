Суд в США отказал России в приостановке разбирательства по делу ЮКОСа

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Окружной суд американского округа Колумбия отклонил ходатайство России о дальнейшей приостановке разбирательства с бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС, сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

В рамках процесса экс-акционеры пытаются взыскать с РФ 50 миллиардов долларов. Ходатайство российской стороной было подано в конце прошлого года. Россия настаивала на том, что разбирательство следует приостановить до вынесения решения апелляционным судом Амстердама, где идет параллельный процесс.

В американском суде указали, что выступают против предоставления отсрочек и заявили, что разбирательство в Амстердаме может завершиться не позднее 2024 года. В документе суда также указывается, что приостановка тяжб может создать трудности для экс-акционеров компании, а российские активы в США в будущем могут стать недоступными из-за санкций.

Суд предписал, что российская сторона сможет представить новые данные в защиту своей позиции не позднее 27 апреля 2022 года.

В декабре прошлого года апелляционный суд США решил отклонить иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС по взысканию с России 50 миллиардов долларов. В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании средств в пользу экс-акционеров ЮКОСа.