В Генпрокуратуре прокомментировали решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

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Фото: ИТАР-ТАСС/Андрей Ткаченко
Генеральная прокуратура России поддержала решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне Верховный суд Нидерландов отменил постановление о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании. Кроме того, дело ЮКОСа было возвращено в Апелляционный суд Амстердама.
"Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели "ЮКОСом" и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге", – подчеркнули в российском ведомстве.
В Генпрокуратуре отметили, что Верховный Суд Нидерландов прислушивается к позиции России лишь частично. В частности, РФ обосновала необходимость полной отмены арбитражных решений уже на данной стадии процесса.
"Российская Федерация ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической Хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года", – добавили в ведомстве.
В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.
Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, однако позднее Окружной суд Гааги отменил данное постановление. В феврале текущего года Апелляционный суд Гааги вновь обязал РФ к выплатам по иску. В Минюсте РФ подчеркнули, что с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.
В ведомстве пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в процессе. В министерстве указали, что Москва по-прежнему не считает бывших акционеров компании добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами в том числе и за счет взяток.
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