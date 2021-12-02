Апелляционный суд США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа по тяжбе с Россией

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Апелляционный суд США решил отклонить иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС по взысканию с России 50 миллиардов долларов. Соответствующее постановление было размещено в электронной базе суда, пишет РИА Новости.

"После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство", – подтверждается в документе.

По решению американского суда данное дело было прекращено.

Ранее Верховный суд Нидерландов отменил постановление о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании. Кроме того, дело ЮКОСа было возвращено в Апелляционный суд Амстердама.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, однако позднее Окружной суд Гааги отменил данное постановление. В феврале текущего года Апелляционный суд Гааги вновь обязал РФ к выплатам по иску. В Минюсте РФ подчеркнули, что с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.

В ведомстве пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в процессе. В министерстве указали, что Москва по-прежнему не считает бывших акционеров компании добросовестными инвесторами, поскольку они получали контроль над активами в том числе и за счет взяток.