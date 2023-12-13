Суд огласит приговор по делу экс-министра Абызова 21 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Приговор по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества, будет вынесен Преображенским судом столицы 21 декабря.

"Суд удаляется в совещательную комнату. Приговор Абызову и другим фигурантам будет провозглашен 21 декабря в 14:00 по московскому времени", – передает ТАСС заявление судьи.

Уголовное дело в отношении Абызова возбудили в августе 2019 года. По версии следствия, бывший министр нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ. В 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

По данным правоохранителей, 115 миллионов долларов Абызов вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ. Кроме того, отмечалось, что в 2012–2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.

В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и Альфа-Банка 126,5 миллиона долларов.

4 декабря 2023 года стало известно, что гособвинение попросило Преображенский суд Москвы приговорить бывшего министра к 19,5 года колонии строгого режима.



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