15:58Происшествия
Суд арестовал мужчину, насмерть сбившего женщину на тротуаре в Дмитрове
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Суд арестовал 47-летнего мужчину, который насмерть сбил женщину в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Он проведет в заключении до 10 января 2023 года.
Водитель сбил женщину, которая шла по тротуару на улице Маркова в Дмитрове, около 07:00 11 ноября. Мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП виновник аварии заказал такси и уехал с места происшествия. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
"Московский патруль": автомобиль сбил женщину в подмосковном Дмитрове
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