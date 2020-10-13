Нетяжкие преступления предпринимателей предложили приравнять к уголовному проступку

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Верховный суд России предложил отнести нетяжкие преступления предпринимателей к разряду уголовного проступка. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы рассмотрели на Пленуме Верховного суда. В дальнейшем документ внесут в Госдуму.

Согласно новым нормам, под понятие "уголовный проступок" попадут 7 составов преступлений небольшой тяжести. К ним, в частности, относятся кража и мошенничество без отягчающих обстоятельств.

Помимо этого, новое понятие может коснуться 29 составов преступлений небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Это незаконное образование юрлица, растрата, неправомерные действия при банкротстве и некоторые другие.

Если законопроект будет принят, то судимых по данным статьям могут освободить от уголовной ответственности, однако при этом будет назначен судебный штраф. Важное условие – возмещение вреда и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Предложенная инициатива – уже второе предложение Верховного суда о категории уголовных проступков. В новой редакции подход к наказаниям за экономические преступления еще более смягчен.

В Госдуме в августе предложили ужесточить наказание для коллекторских организаций. Соответствующие поправки в будущем могут быть внесены в УК и УПК РФ.

