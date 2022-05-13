Экс-офицер ФСБ Казаков получил 13 лет колонии за госизмену

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Бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова приговорили к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену. Решение вынес Второй Западный окружной военный суд столицы, сообщает "Интерфакс".

Также суд назначил Казакову штраф в 300 тысяч рублей и лишил его звания подполковника запаса.

Экс-офицера ФСБ признали виновным в государственной измене. В суде отметили, что дело слушалось в закрытом режиме.

По данным источника агентства, Казаков инициативно начал сотрудничать с разведкой одного из зарубежных государств и передавал служебную информацию.

Ранее в Москве по подозрению в совершении государственной измены арестовали гражданина России Рамиза Намазова. Соответствующее решение принял Лефортовский суд столицы. По статье о госизмене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

