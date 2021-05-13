Сын миллионера получил свыше восьми лет колонии за ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал LifeShot

Суд приговорил сына миллионера Сергея Калиберды к 8,3 года лишения свободы за аварию в Московской области, в результате которой погибла молодая пара. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Подмосковья.

Уточняется, что Калиберды был осужден за совершение преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения").

ДТП произошло вечером 6 ноября на улице Найдова-Железова. В результате аварии 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте.

После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения.