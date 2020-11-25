Глава СК поручил проверить данные о ДТП с участием сына бизнесмена Калиберды в Подмосковье

19:52
Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подмосковному главку проверить информацию о ДТП с участием сына миллионера Сергея Калиберды, сбившего насмерть молодую пару, сообщает пресс-служба СКР.
Ранее на одном из федеральных телеканалов рассказали о ДТП, произошедшем в начале ноября в Наро-Фоминске. Сын Калиберды ехал на автомобиле Cadillac пьяный и сбил молодую пару, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
В сюжете родственники и друзья погибших предположили, что виновник ДТП откупится и не будет наказан. Также очевидец аварии рассказал о попытке дать взятку главврачу местной больницы, чтобы тот составил документ о трезвости водителя во время ДТП.
Бастрыкин поручил проверить эти доводы на предмет возможных коррупционных преступлений и при наличии оснований принять процессуальное решение.
ДТП произошло вечером 6 ноября на улице Найдова-Железова. В результате аварии 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте. После аварии водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения. Возбуждено уголовное дело.
Ранее шестилетнюю девочку сбили насмерть в Коломенском городском округе. Инцидент произошел в деревне Непецино. По информации управления МВД, водитель автомобиля Kia съехал с дороги возле клуба и сбил ребенка. Мать девочки, которая сопровождала ее, не пострадала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: