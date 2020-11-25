Глава СК поручил проверить данные о ДТП с участием сына бизнесмена Калиберды в Подмосковье

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подмосковному главку проверить информацию о ДТП с участием сына миллионера Сергея Калиберды, сбившего насмерть молодую пару, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее на одном из федеральных телеканалов рассказали о ДТП, произошедшем в начале ноября в Наро-Фоминске. Сын Калиберды ехал на автомобиле Cadillac пьяный и сбил молодую пару, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В сюжете родственники и друзья погибших предположили, что виновник ДТП откупится и не будет наказан. Также очевидец аварии рассказал о попытке дать взятку главврачу местной больницы, чтобы тот составил документ о трезвости водителя во время ДТП.

Бастрыкин поручил проверить эти доводы на предмет возможных коррупционных преступлений и при наличии оснований принять процессуальное решение.

ДТП произошло вечером 6 ноября на улице Найдова-Железова. В результате аварии 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте. После аварии водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее шестилетнюю девочку сбили насмерть в Коломенском городском округе. Инцидент произошел в деревне Непецино. По информации управления МВД, водитель автомобиля Kia съехал с дороги возле клуба и сбил ребенка. Мать девочки, которая сопровождала ее, не пострадала.