Водитель насмерть сбил шестилетнюю девочку в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шестилетнюю девочку сбили насмерть в Коломенском городском округе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в 20:08 в деревне Непецино. По информации управления МВД, водитель автомобиля Kia съехал с дороги возле клуба и сбил девочку.

"От полученных телесных повреждений девочка скончалась", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мать девочки, которая сопровождала ее, не пострадала. В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее аналогичный инцидент произошел в столичном Митине. Водитель легкового автомобиля сбил ребенка на пересечении Дубравной улицы и Пятницкого шоссе. Мальчика доставили в больницу.