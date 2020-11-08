Водитель сбил ребенка на пересечении Дубравной улицы и Пятницкого шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легковой машины сбил ребенка в столичном районе Митино. Автомобилист скрылся с места ДТП, сообщает Агентство "Москва" в Telegram-канале.

Авария произошла на пересечении Дубравной улицы и Пятницкого шоссе. Информации о том, в каком состоянии находится пятилетней ребенок, сейчас нет.

Ранее в Наро-Фоминске Cadillac насмерть сбил молодую пару на переходе. В результате ДТП 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте.

Кроме того, на юго-западе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате аварии пострадал фельдшер.