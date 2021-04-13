СК попросил суд арестовать экс-владельца "Меньшевика"

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Пресненский суд Москвы получил от Следственного комитета ходатайство об аресте бывшего директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, оправданного судом присяжных по делу об убийстве охранника. Об этом сообщает ТАСС.

"В адрес суда поступили материалы, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверьянова И. И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а", "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), сроком до 12 июня 2021 года", – заявили в пресс-службе суда.

Дело Аверьянова слушалось в феврале с участием коллегии присяжных, которая признала его невиновным. Его освободили в зале суда.

Аверьянов обвинялся в убийстве охранника предприятия в 2017 году, совершенном для воспрепятствования работы судебных приставов.

По версии следствия, 27 декабря 2017 года Аверьянов, не желая допускать приставов на территорию фабрики, выстрелил из охотничьего карабина. От полученного ранения охранник, сопровождавший представителей коммерческой организации, скончался на месте.

Кроме того, следователи заявляли, что в 2016 году Аверьянов в ходе ссоры нанес мужчине телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.