Арбитражный суд признал "Связной" банкротом

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупнейший в недавнем прошлом российский сотовый ретейлер "Связной", сообщает РИА Новости.

По делу открыли процедуру конкурсного производства. Кроме того, по просьбе временного управляющего Антона Сычева суд освободил его от обязанностей и утвердил на это место Филиппа Ангелевски из союза арбитражных управляющих "Авангард".

По словам нового управляющего, восстановление платежеспособности должника невозможно, при этом у компании достаточно имущества, чтобы финансировать процедуру банкротства.

До этого Сычев и Ангелевски ходатайствовали об открытии конкурсного производства, хотя первое собрание кредиторов еще не состоялось. Суд запретил проводить собрание, пока не будут рассмотрены требования Альфа-Банка в размере около девяти миллиардов рублей и требования других кредиторов.

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении "Связного" начальную процедуру банкротства еще в июне. Ранее компания сама заявила о банкротстве. Суд признал заявление обоснованным и ввел процедуру наблюдения.

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