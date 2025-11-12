Суд Австралии вернул стране участок под российское посольство

Фото: 123RF.com/janeuk86

Высокий суд Австралии признал закон о возвращении участка под строительство российского посольства в Канберре действительным. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на SBS News.

Изначально на этом месте планировалось строительство нового диппредставительства России, однако, согласно новому постановлению, право распоряжаться территорией получили австралийские власти.

Тем не менее инстанция также установила, что Россия имеет право на компенсацию за расторжение договора аренды. В связи с чем правительство Австралии обязано возместить российской стороне половину судебных издержек.

Ранее стало известно, что в текущем году Россия откроет свое посольство в Нигере, а также в Сьерра-Леоне и Южном Судане.

Более того, российское посольство заработает в этом году в Доминиканской Республике. Однако представитель дипмиссии этой страны Алехандро Ариас Сарсуэла не назвал точной даты. По его словам, это связано с тем, что России необходимо решить некоторые технические вопросы.