Google могут оштрафовать за повторный отказ локализовать данные россиян

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Американскую компанию Google могут второй раз оштрафовать за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в суде.

По его словам, мировой судья судебного участка Таганского района Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении, который составили по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных"). Судебное заседание состоится 16 октября.

Ранее сообщалось, что столичный суд оштрафовал компанию Zoom на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Приговор вынес мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Первый раз за такое нарушение Zoom оштрафовали летом 2023 года на один миллион рублей. После этого Роскомнадзор несколько раз предлагал компании выполнить требования, но она этого не сделала. В ответ на это ведомство составило протокол за повторный отказ.

Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей