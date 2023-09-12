Троих жителей Дагестана приговорили к срокам от 17 до 18 лет за финансирование терроризма

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Южный окружной военный суд приговорил редактора дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева и еще двоих жителей республики к срокам от 17 до 18 лет колонии за финансирование терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил Гаджиева, Ризванова, Тамбиева признать виновными <...> и назначить наказание (в виде лишения свободы. – Прим. ред.) на сроки 17 лет, 18 лет, 17,5 года соответственно", – заявил судья.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Тамбова арестовал жителя региона, который пытался попасть в ряды ВСУ через Турцию.

До этого силовики задержали гражданина России А. В. Наухацкого по подозрению в государственной измене. В Лефортовском суде уточнили, что им поступило ходатайство следователей об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

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