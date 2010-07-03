Евгений Алдонин подал иск к МВД на 47 миллионов рублей

11:47
11:47
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Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
В Замоскворецкий районный суд Москвы поступил иск от бывшего футболиста сборной России и московского ЦСКА Евгения Алдонина, который требует от МВД выплатить ему компенсацию в размере 47,3 миллиона рублей. Об этом пишет "Коммерсант".
Бывший спортсмен хочет компенсировать моральный вред, нанесенный в результате волокиты и ошибок следствия, которое уже пять лет ведет дело о хищении средств футболиста в банке "Замоскворецкий".
Уточняется, что летом 2013 года Алдонин направил в банк 1,5 миллиона долларов. На счет деньги так и не поступили: часть перечислили другому лицу, часть якобы выдали самому Алдонину. В мае 2015 года бывшему топ-менеджеру банка Ирине Павловой, ее брату Янису Павлову и экс-председателю правления Илье Бударину предъявили обвинение в хищении. В июне Бударин получил 3,5 года колонии, остальные фигуранты находятся в розыске.
Алдонин утверждает, что следователи утратили важные улики по делу и позволили злоумышленникам вывести похищенные активы.
Ранее сообщалось, что продюсер Бари Алибасов планирует подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот" и гипермаркет "Ашан". Он намерен взыскать 100 миллионов рублей – 15 миллионов за моральный ущерб и 85 миллионов рублей – за вред здоровью.
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