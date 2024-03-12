01:24Политика
На Украине приговорили к 14 годам экс-главу Балаклеи за поддержку РФ
Фото: depositphotos/belchonock
Бывшего главу администрации Балаклеи в Харьковской области приговорили к 14 годам лишения свободы за поддержку России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
Правоохранительные органы задержали обвиняемого в Купянске. Имя задержанного при этом не называется.
У экс-главы Балаклеи также конфисковали имущество в виде недвижимости площадью 200 квадратных метров и автомобиль. Ему предъявили обвинение по статье "Коллаборационная деятельность".
Ранее сообщалось, что певец и депутат Госдумы Денис Майданов заочно получил на Украине 15 лет лишения свободы за песню "Сарматушка", которую он написал в соавторстве с политиком Дмитрием Рогозиным.
До этого украинский суд заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам колонии. Киев обвинил Пушилина в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.
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