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Бывшего главу администрации Балаклеи в Харьковской области приговорили к 14 годам лишения свободы за поддержку России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Правоохранительные органы задержали обвиняемого в Купянске. Имя задержанного при этом не называется.

У экс-главы Балаклеи также конфисковали имущество в виде недвижимости площадью 200 квадратных метров и автомобиль. Ему предъявили обвинение по статье "Коллаборационная деятельность".

Ранее сообщалось, что певец и депутат Госдумы Денис Майданов заочно получил на Украине 15 лет лишения свободы за песню "Сарматушка", которую он написал в соавторстве с политиком Дмитрием Рогозиным.

До этого украинский суд заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам колонии. Киев обвинил Пушилина в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.